«Ньюкасл» впервые за 101 год обыграл «Манчестер Юнайтед» в трёх матчах кряду

«Ньюкасл» вновь нанёс поражение «Манчестер Юнайтед».

«Сороки» одержали минимальную победу над «красными дьяволами» в матче 14-го тура Премьер-лиги. Автором единственного гола стал Энтони Гордон, поразивший ворота на 55-й минуте. Как информирует Squawka, «Ньюкасл» смог одолеть «Манчестер Юнайтед» трижды подряд впервые за 101 год, также «чёрно-белым» впервые за 126 лет удалось сохранить ворота в неприкосновенности в трёх кряду играх с манкунианцами в чемпионате.

После сегодняшнего успеха «Ньюкасл» забрался на пятую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги – в активе коллектива Эдди Хау теперь 26 набранных очков. «Манчестер Юнайтед» располагается на седьмой позиции с 24 баллами.