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Вернер предпочитает остаться в «РБ Лейпциге», нежели переходить в «Манчестер Юнайтед»

29 Ноября 2023 • 15:32 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Хайденхайм
02.12 17:30

Нападающий «РБ Лейпцига» Тимо Вернер не горит желанием возвращаться в Английскую премьер-лигу, где ранее отыграл два сезон в составе лондонского «Челси». По информации от Metro, футболиста не интересует вариант с переходом в «Манчестер Юнайтед».

Источник сообщает, что Вернер предпочитает скорее остаться в «РБ Лейпциге» и сражаться за своё место в основе, нежели переходить в «Манчестер Юнайтед».

Напомним, в нынешнем сезоне Вернер получает мало игровой практики и проигрывает конкуренцию в новичку Лои Опенда. Тимо отыграл всего 203 минуты в этом розыгрыше Бундеслиги, где отметился двумя забитыми голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Тимо Вернер РБ Лейпциг трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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