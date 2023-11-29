Вернер предпочитает остаться в «РБ Лейпциге», нежели переходить в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «РБ Лейпцига» Тимо Вернер не горит желанием возвращаться в Английскую премьер-лигу, где ранее отыграл два сезон в составе лондонского «Челси». По информации от Metro, футболиста не интересует вариант с переходом в «Манчестер Юнайтед».

Источник сообщает, что Вернер предпочитает скорее остаться в «РБ Лейпциге» и сражаться за своё место в основе, нежели переходить в «Манчестер Юнайтед».

Напомним, в нынешнем сезоне Вернер получает мало игровой практики и проигрывает конкуренцию в новичку Лои Опенда. Тимо отыграл всего 203 минуты в этом розыгрыше Бундеслиги, где отметился двумя забитыми голами.