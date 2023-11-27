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«ПСЖ» хочет продать Экитике за 35-40 миллионов евро

27 Ноября 2023 • 13:42 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Юнайтед
02.12 23:00

«ПСЖ» хочет продать своего нападающего Уго Экитике в ближайшее трансферное окно. По информации от журналиста Бена Джейкобса, парижане уже повесили ценник на француза в размере 35-40 миллионов евро.

Источник отмечает, что в услугах Экитике заинтересован «Ньюкасл», но команда Эдди Хау пока готова лишь арендовать футболиста. «ПСЖ» намерен продать форварда на постоянной основе, но если у клуба не будет вариантов, будут рассматриваться и предложения об аренде.

21-летний Экитике в этом сезоне отыграл всего 8 минут в чемпионате Франции, хотя в соревновании было сыграно уже 13 туров. Уго не попадает в заявку своей команды на матчи Лиги 1 уже 10 поединков подряд.

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