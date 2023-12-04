Удар для «Ньюкасла» - Поуп пропустит 4-5 месяцев

Голкипера «Ньюкасла» Ника Поупа в этом сезоне регулярно хвалят за высокий уровень игры. В последнем матче Английской премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед» футболист получил серьёзную травму плеча. Как сообщает The Telegraph, 31-летний Поуп пропустит от четырёх до пяти месяцев, что является серьёзным ударом для «сорок».

В 20 матчах сезона 2023/2024 Поуп пропустил 19 голов. «Ньюкасл» на текущий момент располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. Игру против «Манчестер Юнайтед», в которой травмировался Поуп, команда Эдди Хау выиграла со счётом 1:0.