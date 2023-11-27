Тен Хаг: «Майну показывает очень зрелую игру»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил выступление полузащитника Кобби Майну.

18-летний футболист вышел в стартовом составе в воскресном матче против «Эвертона», который завершился победой «красных дьяволов» со счётом 3:0.

«Майну – очень способный игрок, и его травма, полученная в предсезонке, стала большим разочарованием. Я знаю, что он может добиться выдающегося прогресса, если будет часто играть. Мы решили, что настал подходящий момент, чтобы дать ему шанс.

Он показывает очень зрелый футбол. Он знает, как управлять игрой, принимает правильные решения, хорошо владеет мячом – именно этого мы ждём от игроков его позиции», – цитирует UtdDistrict тен Хага.