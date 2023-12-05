Скоулз: Рэшфорд вредил «Манчестер Юнайтед» в матче с «Ньюкаслом»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился комментарием о нападающем «красных дьяволов» Маркусе Рэшфорде.

В минувшем туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» встречался с «Ньюкаслом». Рэшфорд появился на поле в стартовом составе, однако был заменен на 61-й минуте. Во время замены футболист был очень недоволен таким решением наставника Эрика тен Хага. Напомним, матч завершился со счетом 1:0 в пользу «сорок».

«Я не могу понять, почему он так удивился своей замене. Он не приносил команде пользы на поле, только один вред. Конечно, он отлично провел прошлый сезон, но его поведение вызывает вопросы», — цитирует Скоулза The Sun.

В нынешней кампании 26-летний футболист сыграл в 13 матчах АПЛ, забил два мяча и дважды ассистировал партнерам.