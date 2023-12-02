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Тен Хаг: «Магуайр теперь очень важный игрок для «Манчестер Юнайтед»

02 Декабря 2023 • 16:22 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Юнайтед
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Через 5 ч. 45 мин.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отдал должное центральному защитнику Гарри Магуайру, который вернул себе место в стартовом составе, несмотря на недавно пережитую чёрную полосу и травлю болельщиков.

«Магуайр теперь очень важный игрок для «Манчестер Юнайтед». Он отвоевал своё место и показал выдающийся менталитет. В этом сезоне мы двигаемся в правильном направлении, то же самого касается и самого Магуайра. Теперь все должны сделать следующие шаги», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Напомним, Магуайр летом мог перейти в «Вест Хэм», но в итоге отказался от этой возможности и решил остаться для того, чтобы вернуть место в основе «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
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