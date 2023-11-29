Журналист Кинселла: «Челси» получил 23 миллиона евро за Ливраменто, для такого игрока это очень мало»

Журналист Низар Кинселла раскритиковал «Челси» за решение продать защитника Тино Ливраменто. Напомним, воспитанник «синих» покинул клуб летом 2021 года.

«Смотря на то, как Ливраменто в последних двух матчах играет левого защитника, я натолкнулся на мысль, что он легко мог бы сосуществовать в «Челси» с Рисом Джеймсом. Да, «Челси» получил за него суммарно 23 миллиона евро. В эту сумму входит компенсация от «Саутгемптона» и сумма от перепродажи в «Ньюкасл». Тем не менее, этих денег очень мало за игрока такого уровня», – написал Кинселла в социальных сетях.

Напомним, 21-летний Ливраменто ранее пережил разрыв крестообразных связок колена, но после возвращения в строй сумел набрать достойную форму.