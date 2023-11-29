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Журналист Кинселла: «Челси» получил 23 миллиона евро за Ливраменто, для такого игрока это очень мало»

29 Ноября 2023 • 13:00 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Юнайтед
02.12 23:00

Журналист Низар Кинселла раскритиковал «Челси» за решение продать защитника Тино Ливраменто. Напомним, воспитанник «синих» покинул клуб летом 2021 года.

«Смотря на то, как Ливраменто в последних двух матчах играет левого защитника, я натолкнулся на мысль, что он легко мог бы сосуществовать в «Челси» с Рисом Джеймсом. Да, «Челси» получил за него суммарно 23 миллиона евро. В эту сумму входит компенсация от «Саутгемптона» и сумма от перепродажи в «Ньюкасл». Тем не менее, этих денег очень мало за игрока такого уровня», – написал Кинселла в социальных сетях.

Напомним, 21-летний Ливраменто ранее пережил разрыв крестообразных связок колена, но после возвращения в строй сумел набрать достойную форму.

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