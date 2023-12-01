Каррагер — об Онана: Вратарь «Манчестер Юнайтед» не может постоянно ошибаться

Футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался об игре вратаря «Манчестер Юнайтед» Андре Онана.

В беседе The Telegraph Каррагер заявил, что терпение Эрика тен Хага не будет вечным. В «Манчестер Юнайтед» не должно быть такого, чтобы голкипер регулярно привозил голы, считает эксперт.

По словам специалиста, Онана превращает победные матчи команды в ничьи, а ничейные игры — в проигрыши.

В нынешнем сезоне камерунский вратарь провел 20 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 33 гола и 7 раз сыграл «на ноль».

2 декабря «Манчестер Юнайтед» встретится с «Ньюкаслом» в рамках 14-го тура чемпионата Англии.

Тен Хаг сообщил Онана, что посадит его на скамейку в случае новой ошибки

