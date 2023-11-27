«Ньюкасл» положил глаз на вингера «Атлетико»

Английский «Ньюкасл» нацелился на 23-летнего вингера мадридского «Атлетико» Самуэла Лино. По информации от Todo Fichajes, команда Эдди Хау пристально наблюдает за прогрессом молодого бразильца.

Пока неизвестно, будет ли «Ньюкасл» предпринимать попытки провернуть трансфер в ближайшее трансферное окно. Вероятно, «сороки» могут вернуться за футболистом летом. К тому же, «Атлетико» вряд ли продаст Лино зимой.

Лино в нынешнем сезоне отметился двумя голами и двумя ассистами в чемпионате Испании. Прошлую кампанию игрок провёл на правах аренды в составе «Валенсии», где забил 6 голов в Ла Лиге. «Трансфермаркт» оценивает Лино в 20 миллионов евро.