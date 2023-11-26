Ширер: «Гордон наслаждается своим временем в «Ньюкасле», он доставил много проблем Рису Джеймсу»

Бывший нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер прокомментировал выступления Энтони Гордон в матче против лондонского «Челси». Напомним, молодой англичанин отметился голом, оформил ассист и заработал на себе красную карточку для соперника. Матч завершился победой «Ньюкасла» с разгромным счётом 4:1.

«Гордон наслаждается своим временем в «Ньюкасле». В матче с «Челси» он доставил много проблем Рису Джеймсу, который в итоге остался разочарован, получив вторую жёлтую и красную за фол на Гордоне», – цитирует Ширера журналист Саймон Филлипс.

На счету Гордона 5 голов и 3 ассиста в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.