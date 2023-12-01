Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» рассматривает вариант с приглашением Лукаку

01 Декабря 2023 • 17:10 Комментировать (1)
Ньюкасл
...
Манчестер Юнайтед
1 1.93 X 3.85 2 3.90
02.12 23:00

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку, выступающий на правах аренды за «Рому», может перейти в «Ньюкасл». Об этом сообщает Voetbalkrant.

По информации источника, в «Ньюкасле» рассматривают возможное подписание 30-летнего бельгийца, так как хотят создать конкуренцию для Александра Исака и Каллума Уилсона.

В текущем сезоне Лукаку провёл за «Рому» 16 матчей, в которых забил 10 голов и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бельгии в 40 миллионов евро.

После 13 туров АПЛ «Ньюкасл» занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 23 набранных очка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Ньюкасл Челси Ромелу Лукаку трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 01 Декабря
17:10
«Ньюкасл» рассматривает вариант с приглашением Лукаку 1
12:22
Каррагер — об Онана: Вратарь «Манчестер Юнайтед» не может постоянно ошибаться
11:26
Тен Хаг сообщил Онана, что посадит его на скамейку в случае новой ошибки 1
30 Ноября
11:30
Тен Хаг: «Я всё ещё думаю, что игроки нынешнего состава заслуживают играть за «Манчестер Юнайтед»
11:15
Скоулз: «Фернандеш должен взять на себя ответственность за матч с «Галатасараем»
29 Ноября
15:46
«Ювентусу» больше нравится Берарди, чем Санчо, но «Сассуоло» всё усложняет
15:32
Вернер предпочитает остаться в «РБ Лейпциге», нежели переходить в «Манчестер Юнайтед»
14:46
Вирц интересен 5 топ-клубам
14:41
Маунт и Варан летом могут покинуть «Манчестер Юнайтед»
13:57
«Ювентус» надеется, что «Манчестер Юнайтед» поможет покрывать зарплату Санчо
13:00
Журналист Кинселла: «Челси» получил 23 миллиона евро за Ливраменто, для такого игрока это очень мало»
11:25
Плохой старт Амрабата может вынудить «Манчестер Юнайтед» купить нового опорника
28 Ноября
23:15
Два клуба АПЛ намерены приобрести Мёрфи у «Ньюкасла»
16:27
Тен Хаг – о Майну: «Если игрок достаточно хорош, значит он достаточно стар для выхода в основе»
12:43
Фердинанд: «Не понимаю, почему Майну не получил награду лучшему игроку матча с «Эвертоном»
11:53
«Манчестер Юнайтед» хочет центрального защитника, у клуба 3 варианта
11:33
Невилл: «Майну выглядит как игрок «Манчестер Сити»
03:32
Анчелотти получил предложение от гранда АПЛ
00:04
Романо: «Ювентус» связался с представителями Санчо»
27 Ноября
23:46
«Манчестер Юнайтед» определился с приоритетной трансферной целью на лето
22:34
Тен Хаг: «Майну показывает очень зрелую игру»
22:15
«Манчестер Юнайтед» может подписать бывшую звезду «Челси» в январе
13:42
«ПСЖ» хочет продать Экитике за 35-40 миллионов евро
12:03
«Ньюкасл» положил глаз на вингера «Атлетико»
11:19
Бруну Фернандеш: «Кобби Майну – лучший игрок матча с «Эвертоном»
26 Ноября
22:26
На Марсьяля появился новый претендент
21:49
Три гранда АПЛ поспорят с «Барселоной» и «Реалом» за 16-летнего бразильца 1
11:23
Ширер: «Гордон наслаждается своим временем в «Ньюкасле», он доставил много проблем Рису Джеймсу»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НЬЮКАСЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Реклама, fon.bet
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
InterSan
01 Декабря 2023 в 18:10
Летом узнаем, за кого он действительно болел в Детстве.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
02.12.23 в 18:00
Арсенал Арсенал
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1.28 5.80 11.00
Видео
02.12.23 в 18:00
Бёрнли Бёрнли
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
1.89 3.55 4.20
Видео
02.12.23 в 18:00
Брентфорд Брентфорд
Лутон Таун Лутон Таун
1.43 4.70 7.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 01 Декабря
17:10 · Англия. Премьер-лига
Клопп высказался о своём отношении к Лиге Европы
17:10 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» рассматривает вариант с приглашением Лукаку 1
16:44 · Англия. Премьер-лига
Наставник «Челси» Почеттино: «Мы должны верить, что всё ещё можем попасть в Лигу чемпионов»
16:29 · Англия. Премьер-лига
Почеттино — о матче с «Брайтоном»: «Мы — свои собственные враги»
16:24 · Англия. Премьер-лига
​«Эвертон» объявил о подаче апелляции на снятие очков
15:58 · Англия. Премьер-лига
​Маласиа начал работу на базе «Манчестер Юнайтед» - он будет готов в начале года
13:49 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может купить полузащитника за 85 миллионов
12:46 · Англия. Премьер-лига
Российская девушка Мудрика обратилась к украинцам
12:40 · Англия. Премьер-лига
Назван фаворит на Себальоса – это клуб АПЛ
12:34 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» выбирает полузащитника - в списке Киммих и ещё две звезды
12:27 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл замену Салаху
12:22 · Англия. Премьер-лига
Каррагер — об Онана: Вратарь «Манчестер Юнайтед» не может постоянно ошибаться
12:20 · Англия. Премьер-лига
Ефимова назвала любимого футболиста - это не Роналду и Месси
11:50 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» принял важное решение по де Дзерби, которым интересуется «Реал»
11:26 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг сообщил Онана, что посадит его на скамейку в случае новой ошибки 1
Все новости
Рекомендуем