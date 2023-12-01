«Ньюкасл» рассматривает вариант с приглашением Лукаку

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку, выступающий на правах аренды за «Рому», может перейти в «Ньюкасл». Об этом сообщает Voetbalkrant.

По информации источника, в «Ньюкасле» рассматривают возможное подписание 30-летнего бельгийца, так как хотят создать конкуренцию для Александра Исака и Каллума Уилсона.

В текущем сезоне Лукаку провёл за «Рому» 16 матчей, в которых забил 10 голов и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бельгии в 40 миллионов евро.

После 13 туров АПЛ «Ньюкасл» занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 23 набранных очка.