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​Маласиа начал работу на базе «Манчестер Юнайтед» - он будет готов в начале года

01 Декабря 2023 • 15:58 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Юнайтед
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02.12 23:00

Из-за травмы колена и перенесённой операции защитник «Манчестер Юнайтед» Тирелл Маласиа ещё не выходил на поле в нынешнем сезоне. Как сообщает пресс-служба «красных дьяволов», 24-летний футболист вернулся к работе на базе в Кэррингтоне. Ожидается, что Маласиа будет готов играть в начале 2024 года.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» располагается на шестой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги Англии. Ближайший матч команда Эрика тен Хага проведёт в субботу, 2 декабря, - против «Ньюкасла» на поле соперника. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Тирелл Маласиа

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НЬЮКАСЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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