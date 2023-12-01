​Маласиа начал работу на базе «Манчестер Юнайтед» - он будет готов в начале года

Из-за травмы колена и перенесённой операции защитник «Манчестер Юнайтед» Тирелл Маласиа ещё не выходил на поле в нынешнем сезоне. Как сообщает пресс-служба «красных дьяволов», 24-летний футболист вернулся к работе на базе в Кэррингтоне. Ожидается, что Маласиа будет готов играть в начале 2024 года.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» располагается на шестой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги Англии. Ближайший матч команда Эрика тен Хага проведёт в субботу, 2 декабря, - против «Ньюкасла» на поле соперника. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.