Плохой старт Амрабата может вынудить «Манчестер Юнайтед» купить нового опорника

«Манчестер Юнайтед» в ближайшее трансферное окно может приобрести опорного полузащитника. По информации от The Guardian, в клубе не впечатлены стартовым отрезком Софьяна Амрабата, который пока не тянет уровень манкунианцев.

Напомним, марокканец летом перебрался на «Олд Траффорд» из «Фиорентины» на правах аренды, за которую итальянцы получили 10 миллионов евро. У «Манчестер Юнайтед» есть право выкупа за 20 миллионов, которое при определённых условиях может стать обязательным.

Пока неизвестно, каких именно кандидатов на усиление опорной зоны рассматривает «Манчестер Юнайтед».