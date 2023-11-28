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Тен Хаг – о Майну: «Если игрок достаточно хорош, значит он достаточно стар для выхода в основе»

28 Ноября 2023 • 16:27 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Юнайтед
02.12 23:00

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг похвалил полузащитника Кобби Майну за выступления в матче с «Эвертоном», который закончился разгромной победой манкунианцев на выезде со счётом 3:0. Напомним, некоторые легенды «Манчестер Юнайтед» назвали 18-летнего Майну лучшим игроком матча с «Эвертоном».

«Если игрок достаточно хорош, значит он достаточно стар для выхода в основе. Мы довольны последним выступлением Майну, но это была всего лишь одна игра. Ты должен справляться стабильно. Мы уверены, что Кобби по силам закрепиться в основе, но он должен доказать это. Я хочу, чтобы он просто наслаждался и не отвлекался на посторонние вещи», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

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