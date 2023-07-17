Подольски: «Кейн — единственный нападающий, способный помочь «Баварии»

Бывший нападающий «Баварии» Лукас Подольски высказался о возможном переходе в мюнхенский клуб игрока «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

Ранее президент «Баварии» Ули Хёнесс выразил уверенность в подписании 29-летнего футболиста.

По мнению Подольски, Кейн идеально подходит под стиль игры «Баварии», поэтому он сможет помочь действующему чемпиону Германии.

«Когда Ули Хёнесс делает такие заявления, за этим что-то стоит. Гарри Кейн — единственный нападающий, действительно способный помочь «Баварии». Он в подходящем возрасте, классическая «девятка», забивает голы», — приводит слова Подольски журналист Флориан Плеттенберг.

В минувшем сезоне Кейн провёл за «Тоттенхэм» 49 матчей, забил 32 гола и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает нападающего сборной Англии в 90 миллионов евро.