«Бавария» и «Вердер» назвали составы на матч, Кейн и Мин Джэ дебютируют в Бундеслиге

18 августа новый сезон Бундеслиги открывает поединок бременского «Вердера» и мюнхенской «Баварии». Команды менее чем за час до встречи назвали свои стартовые составы на игру.

«Вердер»: Павленка, Пипер, Велькович, Фридль, Линен, Вайзер, Юнг, Биттенкорт, Стаге, Дукш, Фюллькруг;

«Бавария»: Ульрайх, Мазрауи, Упамекано, Мин Джэ, Дэвис, Киммих, Горецка, Сане, Мусиала, Коман, Кейн.

Напомним, что в составе «Баварии» в Бундеслиге дебютируют два новичка команды – это корейский защитник Ким Мин-Чжэ и знаменитый форвард Гарри Кейн. Они перешли в «Баварию» из «Наполи» и «Тоттенхэма» соответственно.