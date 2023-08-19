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Тухель оценил игру «Баварии» в матче с «Вердером»

19 Августа 2023 • 01:16 Комментировать
Вердер
0:4
Бавария
окончен

Рулевой «Баварии» Томас Тухель остался доволен выступлением команды в поединке первого тура Бундеслиги.

Мюнхенцы начали защиту титула с крупной выездной победы над «Вердером» – 4:0.

«Команда показывала очень качественную игру от начала до конца матча. Сегодня не было резких подъёмов и спадов ни в плане концентрации, ни с точки зрения энергии, ни в компактности. В начале второго тайма пришлось нелегко, но достойно преодолели этот отрезок. Игроки были терпеливы, и сегодня нам удалось совместить уверенный контроль мяча с угрозами в быстрых атаках. Сегодняшнее выступление – первый шаг в правильном направлении», – приводит Bayern & Germany слова Тухеля.

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Евро-Футбол.Ру,
Вердер Бавария Томас Тухель
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