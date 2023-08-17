Тухель: «Было странно начинать работу в «Баварии» в апреле»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал о ходе своей работы.

Специалист был назначен на пост рулевого мюнхенского гранда в конце марта, сменив Юлиана Нагельсманна. После перестановки «Бавария» быстро завершила участие в Лиге чемпионов и Кубке Германии, но смогла вырвать чемпионство в Бундеслиге. Новый сезон мюнхенцы начали с поражения в Суперкубке Германии от «РБ Лейпцига» (0:3).

«Было очень странно приступать к делу в апреле. Тем более, что к тому моменту команда ещё претендовала на победу во всех турнирах. Не самое подходящее время.

Теперь мы хорошо знаем игроков, что должно стать преимуществом. Мы стараемся внедрить игровые принципы, которые, как нам кажется, нужны команде», – цитирует Bayern & Germany Тухеля.