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«Аль-Хиляль» близок к подписанию трансферной цели «Баварии»

15 Августа 2023 • 20:46 Комментировать
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Бавария
18.08 21:30

Голкипер «Севильи» Яссин Буну находится в шаге от перехода в «Аль-Хиляль».

Марокканец рассматривался «Баварией» в качестве замены Мануэлю Нойеру, пропускающему начало сезона из-за травмы, также в подписании вратаря был заинтересован мадридский «Реал», в итоге сделавший выбор в пользу Кепы Аррисабалаги. Согласно сведениям Alriyadiah, Буну вот-вот перейдёт в «Аль-Хиляль». Саудовский клуб уже достиг договорённости как с «Севильей», так и с самим 32-летним игроком.

Текущая трансферная стоимость Яссина Буну, по оценке Transfermarkt, составляет 12 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Севилья Аль-Хиляль Яссин Буну трансферы футбола - лето 2023
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ВЕРДЕР БАВАРИЯ
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