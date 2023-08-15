«Аль-Хиляль» близок к подписанию трансферной цели «Баварии»

Голкипер «Севильи» Яссин Буну находится в шаге от перехода в «Аль-Хиляль».

Марокканец рассматривался «Баварией» в качестве замены Мануэлю Нойеру, пропускающему начало сезона из-за травмы, также в подписании вратаря был заинтересован мадридский «Реал», в итоге сделавший выбор в пользу Кепы Аррисабалаги. Согласно сведениям Alriyadiah, Буну вот-вот перейдёт в «Аль-Хиляль». Саудовский клуб уже достиг договорённости как с «Севильей», так и с самим 32-летним игроком.

Текущая трансферная стоимость Яссина Буну, по оценке Transfermarkt, составляет 12 млн евро.