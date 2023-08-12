Кейн подписал контракт с «Баварией»

Нападающий Гарри Кейн подписал контракт с мюнхенской «Баварией». По информации от инсайдера Мануэля Вета, 30-летний англичанин сегодня утром поставил подпись под соглашением с командой Томаса Тухеля.

Источник добавляет, что теперь «Бавария» активно работает над включением Кейна в заявку на Суперкубок Германии против «РБ Лейпцига». Отметим, что этот матч состоится уже сегодня.

Сумма трансфера Кейна составила 120 миллионов евро с учётом бонусов. У Гарри оставался год по контракту с командой Анге Постекоглу. Нападающий изначально решил, что хочет уйти этим летом в клуб, который будет сражаться за трофеи.