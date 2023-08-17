«Манчестер Сити» решил не отпускать Ортегу в «Баварию»

«Манчестер Сити» решил не отпускать своего вратаря Штефана Ортегу в мюнхенскую «Баварию». Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола захотел сохранить немца в своей команде. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации от источника, трансфер Ортеги в «Баварию» этим летом вряд ли состоится. Сам футболист не против перебраться в Мюнхен, но «Манчестер Сити» не хочет его отпускать, а «Бавария» не намерена долго ждать разрешения ситуации.

Напомним, «красная машина» до сих пор ищет вратаря на подмену Мануэлю Нойеру, который ещё не восстановился после перелома ноги, который получил в середине прошлого сезона.