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«Манчестер Сити» решил не отпускать Ортегу в «Баварию»

17 Августа 2023 • 13:32 Комментировать
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Бавария
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18.08 21:30

«Манчестер Сити» решил не отпускать своего вратаря Штефана Ортегу в мюнхенскую «Баварию». Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола захотел сохранить немца в своей команде. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации от источника, трансфер Ортеги в «Баварию» этим летом вряд ли состоится. Сам футболист не против перебраться в Мюнхен, но «Манчестер Сити» не хочет его отпускать, а «Бавария» не намерена долго ждать разрешения ситуации.

Напомним, «красная машина» до сих пор ищет вратаря на подмену Мануэлю Нойеру, который ещё не восстановился после перелома ноги, который получил в середине прошлого сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Штефан Ортега трансферы футбола - лето 2023
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