Защитник нидерландского «Фейеноорда» Лютсарел Гертрёйда может присоединиться к немецкому топ-клубу в последние дни трансферного окна.

На фоне слухов об уходе Бенжамена Павара, руководство «Баварии» заинтересовалось персоной нидерландского футболиста. По информации журналиста Филиппа Кесслера, Гертрёйда находится в трансферном списке «рекордмайстера», а стороны уже установили первые контакты относительно возможной сделки. Тем не менее конкретных переговоров между «Фейеноордом» и «Баварией» пока не было.

Напомним, что Лютсарел Гертрёйда является воспитанником роттердамского клуба, с которым он выиграл прошедший розыгрыш Эредивизие. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего игрока нидерландской сборной в 25 миллионов евро.