Мюллер установил рекорд «Баварии» в Бундеслиге

Футболисту «Баварии» Томасу Мюллеру покорилось уникальное достижение.

33-летний нападающий вышел на замену в сегодняшнем матче первого тура чемпионата Германии против «Вердера», который завершился победой мюнхенцев со счётом 4:0. По данным Opta, Мюллер был задействован в составе «Баварии» уже на протяжении 16 сезонов Бундеслиги – рекорд клуба всех времён. На 90-й минуте поединка с «Вердером» ветеран «красной машины» стал автором результативной передачи на Лероя Сане.

Дебют Томаса Мюллера в высшем немецком дивизионе датирован августом 2008 года – тогда команду тренировал Юрген Клинсманн.