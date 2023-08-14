Топпмеллер — о Тухеле: «Публика увидела, какие титулы могла завоевать «Бавария», и как потом всё обернулось»

Экс-тренер «Баварии» Дино Топпмеллер, ныне возглавляющий «Айнтрахт», высказался о жалобах действующего наставника мюнхенцев Томаса Тухеля на форму команды весной.

Напомним, Тухель стал новым рулевым «Баварии» в конце марта. После прихода в клуб тренер неоднократно говорил о плохой физической подготовке своих футболистов.

«Лучше ничего не говорить. Публика увидела, какие титулы могла завоевать «Бавария», и как потом все обернулось. Я уважаю Тухеля, но это больше не моя работа», — цитирует Топпмеллер Bild.

«Бавария» потерпела крупное поражение от «РБ Лейпцига» в матче за Суперкубок Германии, встреча завершилась со счетом 0:3.