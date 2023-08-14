Вратарь «Севильи» Яссин Буну может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

По сведениям TZ, в услугах 32-летнего марокканца заинтересована «Бавария». Сообщается, что «Севилья» готова отпустить своего футболиста, но хочет заработать на его продаже минимум 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» хочет подписать Буну на замену травмированному Тибо Куртуа, однако «сливочные» остановили свой выбор на вратаре «Челси» Кепе Аррисабалаги.

В текущем сезоне Буну провел один матч в рамках чемпионата Испании, в котором пропустил два гола. Трудовой договор игрока с «Севильей» рассчитан до 2025 года.