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Ортега готов перейти в «Баварию»

15 Августа 2023 • 14:28 Комментировать
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Бавария
18.08 21:30

Голкипер «Манчестер Сити» Штефан Ортега готов перебраться в мюнхенскую «Баварию». По информации от журналиста Мартина Фолкмара, немца привлекает возможность поиграть в основном составе «красной машины», пока Мануэль Нойер восстанавливается после травмы.

«Манчестер Сити» в данный момент блокирует трансфер, так как перед этим хочет найти другого вратаря на роль второго номера. «Бавария» оптимистично настроена насчёт сделки и уверена, что сможет заполучить Ортегу.

Напомним, Штефан ранее несколько лет выступал в Германии за «Арминию». В дебютном сезоне за «Манчестер Сити» Ортега выиграл Английскую премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Штефан Ортега трансферы футбола - лето 2023
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ВЕРДЕР БАВАРИЯ
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