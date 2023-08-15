Ортега готов перейти в «Баварию»

Голкипер «Манчестер Сити» Штефан Ортега готов перебраться в мюнхенскую «Баварию». По информации от журналиста Мартина Фолкмара, немца привлекает возможность поиграть в основном составе «красной машины», пока Мануэль Нойер восстанавливается после травмы.

«Манчестер Сити» в данный момент блокирует трансфер, так как перед этим хочет найти другого вратаря на роль второго номера. «Бавария» оптимистично настроена насчёт сделки и уверена, что сможет заполучить Ортегу.

Напомним, Штефан ранее несколько лет выступал в Германии за «Арминию». В дебютном сезоне за «Манчестер Сити» Ортега выиграл Английскую премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов.