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«Бавария» может подписать Де Хеа слухи

15 Августа 2023 • 08:54 Комментировать
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Бавария
18.08 21:30

Мюнхенская «Бавария» заинтересована в заключении контракта с голкипером Давидом де Хеа, об этом сообщает Sport1.

По данным источника, немецкий клуб переключился на испанца после того, как отпали варианты с Кепой и Рульи.

Мюнхенский клуб ищет нового вратаря в связи с травмой Мануэля Нойера, который пропустит еще минимум восемь-десять недель.

32-летний голкипер находится без работы после того, как у него закончился контракт с «Манчестер Юнайтед», за который выступал на протяжении последних 12 лет.

Ранее Де Хеа также выступал за мадридский «Атлетико».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Давид Де Хеа трансферы футбола - лето 2023
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ВЕРДЕР БАВАРИЯ
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