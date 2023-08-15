Мюнхенская «Бавария» заинтересована в заключении контракта с голкипером Давидом де Хеа, об этом сообщает Sport1.

По данным источника, немецкий клуб переключился на испанца после того, как отпали варианты с Кепой и Рульи.

Мюнхенский клуб ищет нового вратаря в связи с травмой Мануэля Нойера, который пропустит еще минимум восемь-десять недель.

32-летний голкипер находится без работы после того, как у него закончился контракт с «Манчестер Юнайтед», за который выступал на протяжении последних 12 лет.

Ранее Де Хеа также выступал за мадридский «Атлетико».