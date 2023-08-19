Кейн поделился впечатлениями после первого гола за «Баварию»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн дал интервью после матча первого тура Бундеслиги против «Вердера» (4:0).

Уже на четвёртой минуте встречи англичанин записал на свой счёт результативную передачу, а во втором тайме отличился сам, отпраздновав дебютной гол в немецком футболе.

«Приятный вечер. Мы быстро забили первый гол, но после этого пришлось непросто. Я рад, что забил второй мяч. В концовке своё дело сделали ребята, вышедшие на замену.

Конечно, я немного нервничал – новая обстановка, новая команда. Но инстинкт взял верх, как только я оказался на поле. Сегодня мы были гораздо лучше, чем в матче с «РБ Лейпцигом», – цитирует Bayern & Germany Кейна.