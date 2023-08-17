Тухель рассказал о планах «Баварии» по поводу нового голкипера

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал о планах своей команды по трансферу нового голкипера. Напомним, ранее стало известно, что Мануэль Нойер восстановится раньше, чем ожидалось.

«У нас хорошие новости: последняя операция Мануэля дала очень положительный эффект. Значительно сокращено время перед возвращением к тренировкам с командой. Я видел, как он тренируется последние два дня. То, что я увидел, было очень впечатляюще. Мы ожидаем, что он вернется к командным тренировкам в ближайшие несколько недель. Это изменило наши планы. Ульрайх хорошо справляется, но с одним Свеном мы не справимся. Мы всё ещё ищем решение, но я не буду разглашать имена», – сказал Тухель на пресс-конференции.