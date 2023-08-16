Полузащитник «Баварии» Райан Гравенберх интересен двум английским грандам.

Недавно интерес к 21-летнему игроку возобновил «Ливерпуль», уже фигурировавший в списке претендентов на нидерландца несколькими месяцами ранее. По заявлениям инсайдера Альфредо Педуллы, «Манчестер Юнайтед» готов составить конкуренцию в борьбе за хавбека. В среду представители «красных дьяволов» связались с «Баварией» по вопросу трансфера Гравенберха. Футболист готов к переезду в Англию, но между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» с высокой вероятностью выберет первых, поскольку хочет работать с Эриком тен Хагом.