Де Хеа согласился перейти в «Баварию», но он является запасным вариантом для мюнхенцев

Голкипер Давид де Хеа дал согласие на переход в мюнхенскую «Баварию». По информации от инсайдера Флориана Плеттенберга, испанский вратарь не прочь перебраться в команду Томаса Тухеля.

«Бавария» вышла на де Хеа после того, как не смогла подписать Херонимо Рульи и Кепу Аррисабалагу. Несмотря на то, что Давид согласен на переход, более приоритетным вариантом для «Баварии» является Штефан Ортега из «Манчестер Сити». Если трансфер немца не удастся согласовать, новым вратарём «красной машины» с большой долей вероятности станет де Хеа.

Напомним, Давид находится в статусе свободного агента после ухода из «Манчестер Юнайтед».