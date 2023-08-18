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Тухель рассказал, почему Горецка выйдет с первых минут в матче с «Вердером»

18 Августа 2023 • 21:20 Комментировать
Вердер
0:1
Бавария
1 8.00 X 6.00 2 1.33
1-й тайм

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель ответил на вопрос о том, почему центральный полузащитник Леон Горецка начнёт матч против «Вердера» в стартовом составе.

«Сегодня Леон нам нужен из-за роста. У «Вердера» очень высокая команда, поэтому для навесов, стандартов и длинных передач мы решили использовать Горецку, а не Лаймера», — приводит слова Тухеля Bayern&Germany со ссылкой на Sky Sport DE.

Матч перового тура чемпионата Германии «Вердер» - «Бавария» состоится сегодня, 18 августа. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 21:30 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Евро-Футбол.Ру,
Вердер Бавария Томас Тухель Леон Горецка Конрад Лаймер
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ВЕРДЕР БАВАРИЯ
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