Кейн: В текущем сезоне «Бавария» хочет завоевать все трофеи

Форвард «Баварии» Гарри Кейн ответил на вопрос о целях в текущем сезоне.

«Я хочу попробовать завоевать все титулы. Все в нашей команде ставят такую цель, и если в этом сезоне мы пропустим хотя бы один трофей, то мы будем расстроены», — цитирует Кейна Bayern&Germany.

Кейн уже дебютировал за «Баварию» в матче за Суперкубок Германии против «РБ Лейпцига», в котором мюнхенцы потерпели сокрушительное поражение со счетом 0:3. Форвард вышел на замену во втором тайме и провел на поле 26 минут.

В первом туре чемпионата Германии «Бавария» на выезде сыграет с «Вердером». Матч пройдет 18 августа, начало поединка запланировано на 21:30 по московскому времени.