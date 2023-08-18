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Тен Хаг убедил Павара перейти в «Манчестер Юнайтед», но трансфер заблокировал Магуайр

18 Августа 2023 • 10:26 Комментировать
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Бавария
1 9.00 X 6.60 2 1.27
Через 10 ч. 14 мин.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг убедил защитника «Баварии» Бенжамена Павара перебраться на «Олд Траффорд». По информации от издания L’Equipe, наставник «красных дьяволов» убедил француза, что тот гарантировано будет выступать в стартовом составе. Тем не менее, трансфер Павара заблокировал Гарри Магуайр, который отказался переходить в «Вест Хэм».

«Манчестер Юнайтед» не собирается покупать нового защитника, пока в команде числится Магуайр. Англичанин намерен остаться в клубе и бороться за место в основном составе, несмотря на то, что тренер Эрик тен Хаг ему совсем не доверяет.

Ранее «Вест Хэм» согласовал трансфер Магуайра с «Манчестер Юнайтед» за 40 миллионов евро, но затем сделка сорвалась.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр Бенжамен Павар трансферы футбола - лето 2023
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