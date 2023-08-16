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«Бавария» претендует на хавбека «Бенфики»

16 Августа 2023 • 23:19 Комментировать
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Бавария
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18.08 21:30

Полузащитник «Бенфики» Флорентину Луиш интересен «Баварии».

Главный тренер мюнхенцев Томас Тухель хочет видеть в команде нового опорного хавбека, и в настоящий момент клуб рассматривает различные опции на трансферном рынке. Согласно данным Kicker, немецкий наставник высоко оценивает способности 23-летнего Луиша, чью стоимость эксперты портала Transfermarkt оценивают в 20 млн евро. Также в шорт-листе «Баварии» фигурируют Ибрагим Сангаре, Орельен Тчуамени и Уилфред Ндиди.

Флорентину Луиш отыграл 88 матчей за «Бенфику» во всех турнирах, отметившись одним голом и четырьмя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Бавария Флорентину Луиш трансферы футбола - лето 2023
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