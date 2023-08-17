​Появилась новая информация о восстановлении Нойера

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер продолжает восстановление после серьёзной травмы, полученной ещё зимой. Как сообщает в социальных сетях журналист Мануэль Бонке, в четверг утром на тренировке Нойер произвёл хорошее впечатление в спринтах, передачах и контроле мяча в воздухе.

Ранее сообщалось, что 37-летний Нойер может вернуться в состав «Баварии» в первой половине осени.

В первом туре чемпионата Германии «Бавария» будет играть против «Вердера» на выезде. Матч пройдёт в пятницу, 18 августа. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по московскому времени.