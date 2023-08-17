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Тухель: «Наличие Кейна значительно увеличивает наши шансы на победу с «Вердером»

17 Августа 2023 • 16:03 Комментировать (1)
Вердер
...
Бавария
1 9.00 X 6.50 2 1.27
18.08 21:30

Тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал о ценности нападающего Гарри Кейна, который недавно перебрался в Мюнхен из «Тоттенхэма» за 100 миллионов евро.

«На следующий день после поражения от «РБ Лейпцига» Кейн первым вышел на тренировочную площадку и позанимался с запасными. Это делает его большой личностью. Гарри значительно увеличивает наши шансы на победу в завтрашнем матче против «Вердера». Даже если мы не будем выигрывать каждую игру, я на 100% уверен в Кейне. Работа с ним каждый день подтверждает эту мысль», – сказал Тухель на пресс-конференции.

30-летний Кейн дебютировал за «Баварию» в Суперкубке Германии против «РБ Лейпцига», но новая команда англичанина разгромно проиграла 0:3.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель Гарри Кейн
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ВЕРДЕР БАВАРИЯ
Комментарии (1)
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Alex1972
17 Августа 2023 в 16:24
Лейпциг подтвердит... Хе..
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