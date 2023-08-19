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​Фанаты «Вердера» подшутили над боссом «Баварии» из-за трансфера Кейна

19 Августа 2023 • 14:27 Комментировать
Вердер
0:4
Бавария
окончен

В пятницу вечером в немецкой Бундеслиге проходил матч между «Вердером» и «Баварией» (0:4). Фанаты бременской команды во время игры вывесили баннер с давней цитатой Ули Хёнесса.

«Ни один игрок в мире не стоит 100 миллионов евро», - говорил Хёнесс в 2019 году. Именно эту цитату поклонники «Вердера» разместили на баннере, подшучивая над одним из руководителей «Баварии» за летний трансфер Гарри Кейна.

Ранее сообщалось о том, что «Бавария» заплатила за Кейна 100 миллионов евро. Это рекордный трансфер для клуба.

Ули Хёнесс является почётным президентом «Баварии». Также он входит в совет директоров клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Вердер Бавария Ули Хенесс Гарри Кейн
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