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«Бавария» отказалась от приглашения де Хеа

17 Августа 2023 • 13:43 Комментировать
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Бавария
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18.08 21:30

Мюнхенская «Бавария» не будет приглашать в команду голкипера Давида де Хеа, который в данный момент находится в статусе свободного агента. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, в руководстве «красной машины» отказались от этого варианта.

Источник сообщает: после новостей о том, что Мануэль Нойер вернётся в строй через пару недель, главный тренер Томас Тухель решил не приглашать де Хеа в команду. «Бавария» займётся поиском менее статусного голкипера, который просто будет исполнять роль сменщика Нойера.

Напомним, ранее от де Хеа также отказался мадридский «Реал».

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Бавария Давид Де Хеа трансферы футбола - лето 2023
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