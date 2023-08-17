«Бавария» отказалась от приглашения де Хеа

Мюнхенская «Бавария» не будет приглашать в команду голкипера Давида де Хеа, который в данный момент находится в статусе свободного агента. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, в руководстве «красной машины» отказались от этого варианта.

Источник сообщает: после новостей о том, что Мануэль Нойер вернётся в строй через пару недель, главный тренер Томас Тухель решил не приглашать де Хеа в команду. «Бавария» займётся поиском менее статусного голкипера, который просто будет исполнять роль сменщика Нойера.

Напомним, ранее от де Хеа также отказался мадридский «Реал».