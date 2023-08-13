Кейн: Я должен отработать 100 миллионов евро, которые «Бавария» за меня заплатила

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал стоимость своего трансфера из лондонского «Тоттенхэма».

«Конечно, 100 миллионов евро — это большая сумма. Я понимаю, что мне нужно отработать эти деньги, ведь клуб приобрел меня для достижения самых высоких целей. В этом плане мы совпадем с «Баварией», — передает слова Кейна Bayern&Germany.

Напомним, 30-летний форвард перебрался в «Баварию» из «Тоттенхэма» в текущее трансферное окно. В своем первом матче за мюнхенский клуб Кейн провел на поле 26 минут и не смог отметиться результативными действиями. Команда Томаса Тухеля потерпела крупное поражение от «РБ Лейпцига» (0:3) в борьбе за Суперкубок Германии.