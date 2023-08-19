Тухель: «Кейн просто великолепен»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель ответил на вопрос об игре Гарри Кейна.

Звёздный новичок мюнхенского коллектива отметился забитым мячом и результативной передачей в своём дебютном матче в рамках Бундеслиги, чем помог «Баварии» разгромить «Вердер» (4:0) в первом туре.

«Хорошее начало для Кейна? Хорошее – это мягко сказано. Это было просто великолепно. Та польза, которую он приносит, его подход к тренировкам – это нечто. Он сразу же отдал голевую передачу, а затем и забил. Мы надеемся, что он продолжит в том же духе», – высказался в послематчевом интервью Тухель.

Гарри Кейн перебрался в «Баварию» всего неделю назад. Его трансфер из «Тоттенхэма» обошёлся немецкому гранду в 100 млн евро.