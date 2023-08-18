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«Арсенал» нашёл звёздную замену травмированному Тимберу слухи

18 Августа 2023 • 23:43 Комментировать
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0:4
Бавария
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Лондонский «Арсенал» обозначил интерес к защитнику «Баварии» Бенжамену Павару.

«Канониры» надолго лишились Юррьена Тимбера, получившего травму крестообразной связки в матче первого тура Премьер-лиги против «Ноттингем Форест». Лондонский клуб рассматривает варианты с подписанием замены нидерландцу, и одной из кандидатур клуба является Павар, докладывает журналист Алекс Крук. 27-летний француз намерен покинуть «Баварию», а его контракт с мюнхенским грандом истекает в следующем году.

Основным претендентом на Бенжамена Павара считается «Интер», уже начавший переговоры по игроку.

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Евро-Футбол.Ру,
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