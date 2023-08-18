Лондонский «Арсенал» обозначил интерес к защитнику «Баварии» Бенжамену Павару.

«Канониры» надолго лишились Юррьена Тимбера, получившего травму крестообразной связки в матче первого тура Премьер-лиги против «Ноттингем Форест». Лондонский клуб рассматривает варианты с подписанием замены нидерландцу, и одной из кандидатур клуба является Павар, докладывает журналист Алекс Крук. 27-летний француз намерен покинуть «Баварию», а его контракт с мюнхенским грандом истекает в следующем году.

Основным претендентом на Бенжамена Павара считается «Интер», уже начавший переговоры по игроку.