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В «Баварии» раздражены трансферными запросами Тухеля

15 Августа 2023 • 22:25 Комментировать
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Бавария
18.08 21:30

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель настаивает на подписании нового опорного полузащитника.

В настоящий момент основной опцией мюнхенцев на позиции «шестого номера» является Йозуа Киммих, который, по мнению Тухеля, лучше смотрелся бы в более атакующей роли. Наставник хочет видеть в команде нового опорника, что, как отмечает журналист Кристиан Фальк, не только раздражает руководство клуба, но и подрывает уверенность игроков. Сам Киммих видит себя на позиции опорного хавбека, однако, как считается, в последнее время далёк от своей оптимальной формы.

«Бавария» начала новый сезон с поражения от «РБ Лейпцига» (0:3) в матче Суперкубка Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель Йозуа Киммих трансферы футбола - лето 2023
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ВЕРДЕР БАВАРИЯ
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