В «Баварии» раздражены трансферными запросами Тухеля

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель настаивает на подписании нового опорного полузащитника.

В настоящий момент основной опцией мюнхенцев на позиции «шестого номера» является Йозуа Киммих, который, по мнению Тухеля, лучше смотрелся бы в более атакующей роли. Наставник хочет видеть в команде нового опорника, что, как отмечает журналист Кристиан Фальк, не только раздражает руководство клуба, но и подрывает уверенность игроков. Сам Киммих видит себя на позиции опорного хавбека, однако, как считается, в последнее время далёк от своей оптимальной формы.

«Бавария» начала новый сезон с поражения от «РБ Лейпцига» (0:3) в матче Суперкубка Германии.