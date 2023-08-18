Гендиректор «Баварии» ответил на вопрос о трансферных планах клуба

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен высказался о работе клуба на трансферном рынке.

Завершив подписание нападающего Гарри Кейна, мюнхенцы, как считается, сосредоточились на поиске нового опорного полузащитника, который необходимо главному тренеру Томасу Тухелю.

«У нас есть комитет, отвечающий за трансферы, и мы честны друг с другом в этих вопросах. Думаю, у нас подобрана отличная команда с фантастическими игроками, способными работать вместе.

Тухель заявлял, что мы хотим стать лучше – с этим трудно поспорить. Трансферное окно закроется только 1 сентября, и до этих пор работа продолжается. Посмотрим, что мы сможем сделать в оставшиеся дни», – цитирует DAZN Дризена.