Руководство «Баварии» приблизилось к подписанию израильского голкипера Даниэля Переца.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, между «рекордмайстером» и вратарём заключено устное соглашение. Сообщается, что контракт с новичком будет рассчитан до 2027 года, а сама сделка находится в финальной стадии. Предложение от «Баварии» в сторону «Маккаби» из Тель-Авива составляет около двух миллионов евро, не включая дополнительные выплаты.

Воспитанник «Маккаби» Перец представляет родной коллектив с 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего игрока сборной Израиля в четыре миллиона евро.