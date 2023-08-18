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«Бавария» договорилась о контракте с Перецом слухи

18 Августа 2023 • 00:15 Комментировать
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Бавария
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Через 20 ч. 59 мин.

Руководство «Баварии» приблизилось к подписанию израильского голкипера Даниэля Переца.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, между «рекордмайстером» и вратарём заключено устное соглашение. Сообщается, что контракт с новичком будет рассчитан до 2027 года, а сама сделка находится в финальной стадии. Предложение от «Баварии» в сторону «Маккаби» из Тель-Авива составляет около двух миллионов евро, не включая дополнительные выплаты.

Воспитанник «Маккаби» Перец представляет родной коллектив с 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего игрока сборной Израиля в четыре миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария трансферы футбола - лето 2023 Даниэль Перец
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