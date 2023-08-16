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Кейн рассказал, как Тухель убедил его присоединиться к «Баварии»

16 Августа 2023 • 21:12 Комментировать
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Бавария
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18.08 21:30

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн рассказал о диалоге с главным тренером команды Томасом Тухелем.

30-летний футболист пополнил ряды мюнхенского гранда 12 августа. Трансфер обошёлся «Баварии» в 100 млн евро без учёта бонусов.

«Тухель сыграл важную роль в моём в моём переходе сюда. Он поделился своим видением, показал, чего ждёт от команды, какой будет моя роль, как «Бавария» должна доминировать на поле. Мы отлично поладили», – поведал в интервью Флориану Плеттенбергу англичанин, дебютировавший в новой команде в матче Суперкубка Германии против «РБ Лейпцига», который завершился для коллектива Томаса Тухеля поражением со счётом 0:3.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель Гарри Кейн
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ВЕРДЕР БАВАРИЯ
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