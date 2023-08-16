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Кейн отреагировал на слова Оуэна о своём переходе в «Баварию»

16 Августа 2023 • 23:55 Комментировать
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Бавария
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18.08 21:30

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал высказывание Майкла Оуэна.

Известный английский экс-футболист заявил, что не понимает перехода Кейна из «Тоттенхэма» в «Баварию». По словам 30-летнего форварда, это решение вполне логично: «У каждого есть своё мнение. Я решил принять новый вызов. Этот шаг кажется верным для моего развития, для выхода на более высокий уровень. «Бавария» – великий клуб», – рассказал в интервью Sky новичок мюнхенского гранда.

Трансфера Гарри Кейна обошёлся «Баварии» в 100 млн евро без учёта бонусов. Контракт англичанина рассчитан до середины 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Майкл Оуэн Гарри Кейн
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