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Тухель поделился впечатлениями от игры Кима Мин Джэ

17 Августа 2023 • 02:57 Комментировать
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Бавария
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18.08 21:30

Рулевой «Баварии» Томас Тухель высоко оценивает талант центрального защитника Кима Мин Джэ.

26-летний южнокореец стал игроком «Баварии» в середине июля, перебравшись из «Наполи» за 50 млн евро.

«Он такой спокойный и простой, что касается в том числе и его игры. Для него пас – это пас. Принял мяч первым касанием, вторым – отдал. Он делает именно такие передачи, которые нужны в конкретный момент, с нужной силой и в нужном направлении, и именно это требуется от игрока, начинающего атаки.

Ким очень самоотверженно защищается, быстр, всегда оценивает ситуацию, чтобы помочь товарищам. Он очень дисциплинирован и скромен. У меня сложилось исключительно положительное впечатление о нём», – приводит Bayern & Germany слова Тухеля.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель Ким Мин Джэ
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