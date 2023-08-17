Тухель поделился впечатлениями от игры Кима Мин Джэ

Рулевой «Баварии» Томас Тухель высоко оценивает талант центрального защитника Кима Мин Джэ.

26-летний южнокореец стал игроком «Баварии» в середине июля, перебравшись из «Наполи» за 50 млн евро.

«Он такой спокойный и простой, что касается в том числе и его игры. Для него пас – это пас. Принял мяч первым касанием, вторым – отдал. Он делает именно такие передачи, которые нужны в конкретный момент, с нужной силой и в нужном направлении, и именно это требуется от игрока, начинающего атаки.

Ким очень самоотверженно защищается, быстр, всегда оценивает ситуацию, чтобы помочь товарищам. Он очень дисциплинирован и скромен. У меня сложилось исключительно положительное впечатление о нём», – приводит Bayern & Germany слова Тухеля.