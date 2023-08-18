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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» четырежды огорчила «Вердер» на старте Бундеслиги

18 Августа 2023 • 23:34 Комментировать
Вердер
0:4
Бавария
окончен

Провалив матч за Суперкубок Германии, «Бавария» открывала новый сезон чемпионата Германии. Команда Томаса Тухеля гостила у «Вердера» и была в разы сильнее противника. Гол Лероя Сане уже на четвертой минуте облегчил задачу чемпионам. Гарри Кейн бросил мяч на Сане, который убежал один на один с голкипером и поразил левый нижний угол. Никлас Фюллькруг быстро ответил своим результативным ударом, но счет не изменился - вне игры. Нуссаир Мазрауи плотно бил в дальний угол, касание штанги и удар от ворот. Обе команды старались проявить себя впереди, но более остроты моменты были у гостей. Кингсли Коман с разворота зарядил в каркас ворот. Под конец игры Кейн отметился дебютным голом за «Баварию», оказавшись в одиночестве перед вратарем. Перед свистком Томас Мюллер выманил на себя голкипера и отдал на пустые ворота на Сане. Точку поставил Матис Тель плотным ударом в ближний угол - 4:0.

Протокол игры  
Вердер0:4Бавария
  4'Сане Лерой (0:1)
  74'Кейн Гарри (0:2)
  90'Сане Лерой (0:3)
  90'Тель Матис (0:4)
Павленка ИржиПипер АмосВелькович МилошФридль МаркоВайзер Митчелл 59' (Бёрк Оливер ( 59') Биттенкорт Леонардо 68' (Шмид Романо ( 68') Линен Сенне  56' 68' (Гросс Кристиан ( 68') Стаге Йенс 79' (Опиц Леон ( 79') Юнг Антони 79' (Ковнацки Давид ( 79') Фюллькруг НикласДукш Марвин  20'
Запасные: Цеттерер МихаэльРапп НиколайГруев ИлияНжинма Джастин
Ульрайх СвенМазрауи НуссаирУпамекано ДайоМин-Чжэ Ким  55' 68' (Де Лигт Маттейс ( 68') Дэвис АльфонсоКиммих ЙозуаГорецка Леон 79' (Лаймер Конрад ( 79') Сане ЛеройМусиала Джамал 84' (Тель Матис ( 84') Коман Кингсли 84' (Чупо-Мотинг Эрик ( 84') Кейн Гарри 84' (Мюллер Томас ( 84')
Запасные: Хельсманн ТомКретциг ФрансПавар БенжаменГравенберх Райан
18 августа. Стадион "Вохнинвест Везерштадион".

 

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8.80 6.20 1.31
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2.60 3.40 2.80
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