«Бавария» четырежды огорчила «Вердер» на старте Бундеслиги

Провалив матч за Суперкубок Германии, «Бавария» открывала новый сезон чемпионата Германии. Команда Томаса Тухеля гостила у «Вердера» и была в разы сильнее противника. Гол Лероя Сане уже на четвертой минуте облегчил задачу чемпионам. Гарри Кейн бросил мяч на Сане, который убежал один на один с голкипером и поразил левый нижний угол. Никлас Фюллькруг быстро ответил своим результативным ударом, но счет не изменился - вне игры. Нуссаир Мазрауи плотно бил в дальний угол, касание штанги и удар от ворот. Обе команды старались проявить себя впереди, но более остроты моменты были у гостей. Кингсли Коман с разворота зарядил в каркас ворот. Под конец игры Кейн отметился дебютным голом за «Баварию», оказавшись в одиночестве перед вратарем. Перед свистком Томас Мюллер выманил на себя голкипера и отдал на пустые ворота на Сане. Точку поставил Матис Тель плотным ударом в ближний угол - 4:0.